Ponte do Madeira: o sonho acreano da integração terrestre

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e instituições parceiras realizaram nesta sexta-feira, 2 de outubro, a 3ª Visita Técnica à Ponte do Madeira. O encontro teve a ilustre presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, além de empresários e autoridades políticas de Acre e Rondônia.

Após vistoriar a obra, o ministro afirmou que planeja inaugurar a ponte entre a segunda e a terceira semana do mês de dezembro deste ano. Freitas detalhou que a parte do Acre já está concluída e que o trabalho agora precisa ser finalizado do lado rondoniense.

“Na parte de Rondônia, estamos fazendo a concretagem de uma última galeria e terminando o aterro. Ainda neste mês de outubro começaremos a asfaltar esse trecho. Estamos concretando a parte da estrutura que falta para interligar a ponte. Concluindo o aterro até início de novembro, o que faltará é a estrutura de concreto e o CBUQ, que é o asfalto mesmo da ponte. Nossa previsão é de que, em dezembro, possamos inaugurar com a presença do presidente Bolsonaro esta importante obra que, embora esteja localizada em Rondônia, atende majoritariamente o Acre e proporciona a integração [terrestre] do estado com o restante do Brasil”, assinalou o ministro.

O governador Gladson Cameli também demonstrou confiança de que a ponte será entregue ainda em 2020. “Só se Deus não quiser. Mas tenho certeza que em dezembro o presidente Jair Bolsonaro estará aqui para inaugurar a obra e consolidar de vez a integração do Acre com os demais estados do país”, pontuou.

Para o presidente da Fieac, José Adriano, o avanço das obras é resultado de um grande esforço do governo federal, com apoio do governo do Estado e do senador Marcio Bittar e outros parlamentares da bancada federal. “E é esse comprometimento que esperamos dos políticos com mandato em nosso estado. A balsa agora é coisa do passado, pois estaremos em um novo momento quando a ponte estiver concluída. É uma obra que trará excelentes perspectivas para classe empresarial e para toda a sociedade acreana”, salientou o empresário.

Também estiveram presentes na visita técnica o senador Marcio Bittar, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o vice-governador do Acre, Major Rocha, o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, Marcelo Thomé, entre outras autoridades políticas e lideranças empresariais.

(Foto: Sérgio Vale)

