Suposto namorado de Gugu, Thiago Salvático conquista vitória na Justiça

Segundo o Notícias da TV, a Justiça do Brasil decidiu que o pedido de Guilherme é improcedente, pois o então casal se conheceu e construiu um relacionamento na Alemanha. A casa onde moravam juntos e a sorveteria que reformaram, também ficam localizados no país.

“Inegável a ausência de jurisdição brasileira sobre bens fixados no exterior, não cabendo ao Judiciário nacional deliberar acerca dele”, concluiu o juiz Marlon Jesus Soares de Souza na sentença. “Assim, a competente ação de reconhecimento de união estável deverá ser ajuizada no último domicílio dos companheiros, sendo certo que pelos fundamentos acima a jurisdição brasileira é incompetente para partilhar os bens que estão no exterior, razão pela qual verifico a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito”, continuou na sentença.

Foi revelado no processo que os dois se conheceram em 2016. O início da relação começou quando Thiago Salvático chamou Stangherlin para trabalhar em sua sorveteria. “O autor do processo conheceu o réu em 29/3/2016 em uma cidade chamada Höter (Alemanha), sendo que após alguns encontros o réu convidou o autor para trabalhar na sorveteria de sua propriedade em Paderborn”, detalhou.

“Ele alegou que na constância da união estável os litigantes adquiriram bens no exterior, bem como realizaram reforma em uma sorveteria, também na Alemanha”, declarou. O empresário não recorreu da decisão.