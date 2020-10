Trabalhador morre afogado ao tentar atravessar açude no interior do Acre

Os agentes do Corpo de Bombeiros ainda tentaram realizar buscas no local, mas não conseguiram encontrar o corpo

Familiares do trabalhador José Santos da Silva, de 57 anos, localizaram o seu corpo em um açude nesta segunda-feira (27), em Plácido de Castro.

De acordo com informações, José estava pescando com alguns amigos e alcoolizado quando resolveu atravessar o açude com eles. Silva acabou sumindo nas águas.

Os agentes do Corpo de Bombeiros ainda tentaram realizar buscas no local, mas não conseguiram encontrar o corpo – que posteriormente foi localizado pela família.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos cabíveis.

