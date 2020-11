VÍDEO: Candidato a vereador de Sena renuncia dinheiro do Fundo Partidário

Candidato à Câmara Municipal de Sena Madureira, Célio Teixeira (PSDB) abriu mão das verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Os recursos foram disponibilizados aos partidos pelo Tesouro Nacional para as eleições de 2020, no valor de mais de R$ 2 bilhões.

A decisão já está formalizada por meio de um documento que foi entregue à Executiva Municipal do PSDB no dia 29 de outubro. Teixeira recebeu 40 folhas de cheque do FEFC, mas se comprometeu a devolvê-las em branco assim que o período eleitoral for encerrado.

“Vou fazer minha campanha dentro das minhas condições”, disse o candidato em um vídeo que circula por grupos de WhatsApp. Em outro trecho, ele faz um questionamento aos eleitores.

“Eu gostaria que você perguntasse para os seus candidatos, ‘quanto veio na sua conta?’, porque cada candidato a vereador tem duas contas no Banco do Brasil. Então, Célio Teixeira não irá gastar um centavo desses recursos do Fundo Partidário. Eu não participarei desse prejuízo para a Nação.”

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PSDB do candidato à Câmara de Sena Madureira é o sexto partido que mais angariou recursos neste ano, somando mais de R$ 130 milhões. PT, PSL e MDB lideram o topo da lista. [Foto de capa: Reprodução]

Critérios do fundo partidário

– 48% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados na última eleição geral;

– 35% divididos entre os partidos na proporção do percentual de votos válidos obtidos pelas siglas que tenham pelo menos um representante na Câmara;

– 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado;

– 2% divididos igualmente entre todos os partidos registrados no TSE.

Confira, abaixo, os valores que cada filiação partidária recebeu.

