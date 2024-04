Polícia investiga caso de publicitário morto após fuga de sauna no centro

Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do publicitário Yuri Castro, de 23 anos, que desapareceu após sair da sauna gay Hotel Chilli, no Largo do Arouche. O falecimento foi confirmado nesta quinta-feira (25) e o caso é investigado pelo 3° Distrito Policial, nos Campos Elíseos.

Yuri foi visto pela última vez na segunda-feira (22), quando fugiu da sauna sem pagar a conta de 800 reais, segundo informações da Rádio Band News FM. O publicitário chegou a afirmar, para funcionários do local, que estava sendo perseguido.

Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro pelo Samu após ser resgatado na Rua General Osório, na Santa Ifigênia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ainda segundo a pasta, exames periciais foram solicitados pelas autoridades policiais.