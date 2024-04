Gisele Bündchen é vista chorando após ser multada nos EUA

A top model brasileira Gisele Bündchen, de 43 anos, foi flagrada bastante abalada durante uma abordagem policial. Segundo o TMZ, que publicou um vídeo do momento, a brasileira foi multada por ter parado eu carro em uma avenida de Surfside, na Flórida (EUA).

Nas imagens do TMZ, é possível ver que após uma rápida conversa com um policial, a modelo fica com rosto vermelho e enxuga lágrimas do rosto.