Nikolas Ferreira defende que empresas discriminem LGBT: “não é homofobia”

Sem nenhuma novidade, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) correu para defender a gráfica que se recusou a fazer convites para um casamento LGBT e ainda sacramentou: “não é homofobia”.

Em uma série de stories publicados em seu perfil no Instagram, o deputado elaborou um discurso bizarro, mas que não é novo, onde busca construir uma diferenciação entre “militantes” e “comunidade LGBT”. Tal prática é utilizada há muito tempo pelo pastor Silas Malafaia.

“Basicamente eles se recusaram a fazer um convite de casamento para um casal homossexual. Eles estão sendo cancelados, acusados de homofobia, sendo que homofobia não é simplesmente uma recusa de fazer um convite de casamento. Homofobia é uma aversão ao homossexual. A homofobia, de fato, a pessoa tem que ser condenada, e que não é o caso. A gente sabe que, basicamente é uma militância em cima de pessoas que estão trabalhando, que têm ali o seu ganha pão”, inicia Nikolas Ferreira, condenado por transfobia e que quer ensinar o que é… homofobia.

Em seguida, o deputado elabora um discurso que visa incitar o ódio contra as LGBT, pois, de acordo com o raciocínio de Nikolas Ferreira, a busca pela responsabilização de atitudes LGBTfóbicas, se não for contida, pode se tornar uma ameaça social. “Agora é com eles e daqui a pouco é com você, com o seu pai, com o seu irmão e eu não quero que isso aconteça”.