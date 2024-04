Ana Maria chora ao conversar com tutor de cachorro morto em voo da Gol

“O cachorro morreu porque ficou oito horas sem tomar água, preso, dentro do avião”, lamentou Lula. “Eu acho que a Gol tem que prestar contas. Eu acho que a Anac tem que fiscalizar isso, e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil.” Embarque em voo errado Na segunda-feira, Joca deveria ter saído do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino ao Aeroporto Municipal de Sinop, no Mato Grosso, no voo 1480, no qual estava seu tutor, João Fantazzini. A companhia aérea, no entanto, embarcou Joca em um voo diferente, para Fortaleza. João só soube do erro ao chegar a Mato Grosso. A Gol perguntou se ele queria voltar para São Paulo para buscar Joca, que estava em outro estado devido a uma falha.

O tutor conseguiu voos de ida e volta de Mato Grosso a São Paulo gratuitos, além de hospedagem. Ao chegar à capital paulista, um funcionário da Gol recebeu João dentro do avião e ofereceu comida. Então, ele ficou esperando até o pouso do voo em que o cachorro estava, e o recebeu sem vida, dentro da caixa de transporte.

Nas redes sociais, os tutores de Joca responsabilizam a companhia aérea pela morte. “Eles deixaram o cachorro no sol na pista dentro da caixa. Nosso Joca chegou a SP e deram a notícia que ele estava morto”, disse Giovanna Fantazzini. “Acabou com a nossa família, ele era nossa família! Nada vai trazer o nosso Joca de volta!”

O que diz a Gol

A Gol afirmou, em nota, que “lamenta profundamente” a morte de Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A companhia admitiu que uma falha operacional fez com que o cachorro fosse embarcado no voo errado e diz que a apuração dos detalhes do caso está sendo conduzida com “prioridade total”.

“Nós nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação”, informa nota da empresa.