Advogada diz que Rosana Gomes pagou os 29 cabos eleitorais em Senador Guiomard 

Após a veiculação de uma reportagem dando conta de que a candidata à prefeitura de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas), não teria pago os militantes contratados para trabalhar na campanha eleitoral, a advogada do partido, Ellen Carine Nogueira, informou que os débitos foram sanados na sexta-feira (13).

Nogueira disse que com relação as informações divulgadas, houve um equívoco de quem efetuou as denúncias. A verdade é que em razão da pandemia, o pagamento foi feito em horários diferentes. “A gente pagou os primeiros pela manhã, o restante ocorreu pela tarde”, declarou.

A advogada acrescentou que o partido realizou a contratação de 29 pessoas para trabalharem durante 45 dias nas eleições. “Fizemos o contrato de mil reais, alguns na estavam contratados, pois eram apenas apoiadores do projeto,”, explicou.

Além disso, Carine frisou que todos os vereadores do partido também já realizaram os pagamentos de sua militância, no total, eram 17 do Progressistas e 13 do PSD.

