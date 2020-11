DPE define lista tríplice para o próximo biênio; Simone Santiago foi a mais votada

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) elegeu nesta terça-feira (17) a lista tríplice de onde sairá o próximo defensor-geral. Simone Santiago foi a mais votada, com 32 escolhas, seguida por Thais Araújo (28) e Celso Araújo (26).

A lista com os nomes vitoriosos segue para o governador Gladson Cameli (sem partido), que terá até 15 dias para escolher quem irá comandar o órgão.

Também concorreram ao cargo os defensores Elísio Manoel Pinheiro Mansour Filho (16 votos), Rodrigo Almeida Chaves (12) e Ronney da Silva Fecury (10).

“No total, 44 defensores públicos de todo o Estado participaram da votação, realizada de forma plurinominal, onde o eleitor pode votar em até três nomes constantes na cédula oficial. Foram registrados 44 votos válidos, sendo 41 (quarenta e um) de formal presencial e na modalidade Drive Thru, 2 por meio dos correios e 1 colhido em domicílio”, informou a DPE/AC.

O novo defensor-geral substituirá a atual, Roberta de Paula Caminha Melo, e terá um mandato de dois anos a partir de 2021.

