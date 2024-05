Prestes a entrar no OnlyFans, Gracyanne revela que Belo a proibia de ingressar na plataforma

Agora solteira, Gracyanne Barbosa se prepara para colocar em prática um desejo antigo, mas que era proibido pelo ex-marido, Belo: entrar para o OnlyFans. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

A musa fitness contou que não ingressou nas plataformas de venda de conteúdo adulto antes pelo fato do agora ex-marido ser contra. “O Belo não deixava. E eu respeitei. Agora posso”, disse ela.

“Ainda não tenho nada pronto, precisarei produzir”, disse Gracyanne, que pontuou que a principal motivação é a financeira: “Dinheiro é uma questão que sempre me preocupou. A vida toda. Sou de família humilde. Tenho muita gente que depende de mim. Nunca vivi confortável em relação à parte financeira. Tenho investimentos, mas não posso me dar ao luxo de não trabalhar”.

Ainda durante a conversa com Lucas Pasin, a ex de Belo adiantou sobre a linha que seu conteúdo deve seguir. “Tem muita coisa lá que não é só nudez, e eu curto. Coisas que não posso postar no Instagram. Tipo poses mais ousadas no pole dance. Tenho um público dos EUA que pede muito. 30% do meu público é americano. Pedem muitas fotos de treino, de pole, mais fotos. Pedem fotos do meu bumbum, até dos meus pés”.