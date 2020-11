Elon Musk supera Mark Zuckerberg e se torna o 3º mais rico do mundo

Os últimos dias têm sido agitados para Elon Musk. O bilionário testou positivo para covid-19, sua empresa de foguetes lançou quatro astronautas para o espaço e, na segunda-feira, sua montadora de carros elétricos, Tesla, foi incluída no índice S&P 500.

A notícia que faltava era que o empresário sul-africano de 49 anos se tornou a terceira pessoa mais rica do mundo, superando o cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Na lista de bilionários da Bloomberg, Musk fica atrás apenas de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Bill Gates, fundador da Microsoft.

As ações da Tesla se valorizaram 15% na noite de segunda-feira, após o fechamento do mercado. Na terça-feira, elas fecharam em alta de 8,2%, elevando a fortuna de Musk em US$ 7,6 bilhões, para US$ 109 bilhões.

Apenas neste ano, a fortuna de Musk cresceu US$ 82,2 bilhões, impulsionada pela valorização da Tesla, que se tornou a mais valiosa montadora de veículos do mundo, superando marcas tradicionais como Toyota, Ford e GM.

As ações da Tesla vão estrear no S&P 500 no dia 21 de dezembro, após meses de especulação. No sábado, Musk afirmou que “provavelmente” está com um caso moderado de Covid-19, com sintoma de “febre branda”. No domingo, afirmou que estava assintomático.

Na segunda-feira, quatro astronautas lançados no dia anterior a bordo de uma cápsula Crew Dragon, da SpaceX, desembarcaram na Estação Espacial Internacional. [Capa: Andrew Harrer/Bloomberg]

