Felipe Prior se pronuncia após vídeo em que aparece apanhando em briga

Um vídeo contendo uma briga entre o ex-BBB Felipe Prior e moradores de Ilhabela, litoral de São Paulo, está circulando nas redes sociais.

Nele, o arquiteto aparece levando socos de um homem e, ao tentar fugir, um grupo de outras pessoas aparece. Assista a seguir.

PUBLICIDADE

Nas imagens, é possível ver o ex-BBB sendo contido por dois funcionários do bar.

Ele consegue se desvincilhar dos homens e entra no local enquanto pessoas gritam frases como “quebra ele, Prior”. Prior sai do bar já recebendo socos do homem.

Em outubro, Felipe Prior virou réu pelo crime de estupro após a Justiça aceitar a denúncia feita pelo Ministério Público em agosto. Ele é acusado por três mulheres de estupro e tentativa de estupro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários