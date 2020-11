Homem morre esmagado por ônibus e moradora de rua come cérebro da vítima

Caso inusitado aconteceu no sábado (7), no bairro Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo

Um homem morreu esmagado por ônibus e uma moradora de rua comeu partes do cérebro da vítima em episódio de canibalismo que aconteceu no sábado (7), no bairro Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo.

A cena chocou quem passava pelo local.

Policiais militares que atendiam a ocorrência tentaram tirar a mulher do local, mas ela resistiu e só saiu depois que policiais lançarem spray de pimenta contra ela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a mulher e a levou a um hospital da cidade. Um vídeo gravado por testemunhas tem se tornado viral nas redes sociais.

