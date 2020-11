Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e Tays Reis estão na roça em A Fazenda

Os três disputam a preferência do público para permanecer no reality

Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e Tays Reis estão na oitava roça de A Fazenda 12 (Record). Os três disputam a preferência do público para permanecer no reality show rural em votação no site da Record.

Juliano já estava na roça por indicação de Tays Reys, que foi a última apontada para a berlinda e tinha o direito de escolher qual dos outros colegas ia direto disputar a eliminação.

Já os outros dois participantes disputaram com Biel a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (4).

Na prova, os participantes tinham que usar estilingues gigantes para acertar alvos com uma bola. Com isso, eles conseguiam baixar uma rampa para pela qual subiam para quebrar tijolos em cacos e levá-los em carrinhos de mão até uma segunda plataforma.

Com o peso dos casos, o primeiro que conseguisse subir uma bandeira com a palavra Fazendeiro era o campeão. Biel foi quem se saiu melhor.

Antes de a prova começar, foram mostradas cenas do que rolou entre os participantes desde a formação da roça, realizada na terça-feira (3).

Entre elas, uma discussão entre Biel e Jojo Todynho, que na justificativa de voto disse que o cantor havia perguntado se ela não gostava dele por ser branco.

Incomodado com como a fala pode ter repercutido, ele voltou a repetir que “racismo não é só do branco com o negro, não”. Já a cantora mandou ele “estudar” e respondeu que racismo reverso não existe.

Ela disse ainda que esse não é o motivo de não gostar dele. Em outro VT, ela disse que não gosta de pessoas debochadas e que ficam alfinetando os outros em meio a sorrisinhos.

Mc Mirella também demonstrou desagrado com Biel. O cantor afirmou que ela estava dando em cima de Mateus, o que ela negou. Aos colegas, ela disse que o funkeiro foi “maldoso”.

