Após Governo anunciar obra, engenheira vai fazer vistoria e cai do telhado do Teatrão em Rio Branco

A engenheira mecânica Welida Castro Atrevisani Santolin foi vítima de uma queda de um telhado ao fazer uma vistoria, na manhã desta sexta-feira (10), no Teatro Plácido de Castro, conhecido como Teatrão, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas da vítima, a engenheira estava fazendo uma vistoria para o início da reforma do Teatrão que está prevista para iniciar nos próximos dias. A queda aconteceu quando a engenharia subiu em um forro, que cedeu, fazendo a vítima cair em outro forro.

Foi necessário o acionamento rápido do Corpo de Bombeiros do 1° Batalhão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi resgatada e avaliada no local.

Segundo os socorristas do Samu, aparentemente a engenheira ficou com uma lesão no dedo do pé esquerdo, no dedo da mão direita e está sendo avaliado a suspeita de uma fratura no braço direito.

A engenheira foi estabilizada e encaminhada pelo Samu ao setor do trauma no pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Veja a nota pública da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP):