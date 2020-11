Marcelo Bimbi tem princípio de infarto enquanto acompanhava eleição do Vasco

Marcelo Bimbi literalmente quase infartou ao acompanhar a eleição do Clube de Regatas Vasco da Gama, na sede do time, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

Bimbi precisou ser socorrido pela equipe médica do local após sofrer um princípio de infarto. “Eleição no Vasco te submete a isso”, escreveu Bimbi.

A equipe do modelo explicou o que ocorreu: “Bimbi, depois de ter tido um princípio de infarto e depois de horas esperando para ser socorrido, já está liberado pelo corpo médico”, informa um comunicado publicado pela equipe.

Em conversa com a coluna, Bimbi explicou o que o fez passar mal: “Muito estresse da eleição do Vasco. Elevou o pico de adrenalina. Mas, fui atendido prontamente e medicado. Depois fiquei em observação e aparamente, está tudo bem”, explicou.

