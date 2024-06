A Casa do Dragão 2ª temporada: saiba que horas o episódio 1 estreia

Como já é de conhecimento do público, a 2ª temporada de A Casa do Dragão será lançada pela HBO e Max em um formato de exibição semanal dos seus episódios. Ou seja, seguindo assim o modelo aplicado em seu primeiro ano e em outros projetos de sucesso da HBO.

Vale sempre lembrar que a série em questão não é um projeto original de streaming da Max, e por isso segue então um formato totalmente tradicional no lançamento de seus episódios como aconteceu recentemente na sua primeira temporada, além de The Last of Us, Succession, Euphoria, True Detective: Terra Noturna, Game of Thrones, e tantos outros títulos ao longo dos anos.

No caso do episódio 01 da 2ª temporada, ele será lançado neste domingo, 16 de junho de 2024, às 22 horas, pela emissora HBO e também ao mesmo tempo na plataforma de streaming Max.

Mais detalhes sobre A Casa do Dragão 2ª temporada

Baseado em Fogo & Sangue, de George RR Martin, A Casa do Dragão narra a ascensão e queda dos Targaryen – a única família de senhores de dragões que sobreviveu à Perdição de Valíria.

Ambientado 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones, a primeira parcela terminou com a morte do Rei Viserys, que jogou os Targaryen no caos completo enquanto diferentes lados debatiam sobre quem é o legítimo herdeiro do Trono de Ferro entre o Príncipe Aegon ou a Princesa Rhaenyra.

A 2ª temporada marca o início da Dança dos Dragões, com cada lado reunindo o máximo de aliados e dragões que puder para garantir a derrota do outro.

A Casa do Dragão atualmente é estrelada por Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Graham McTavish, Jefferson Hall, David Horovitch, Matthew Needham, Bill Patterson, Gavin Spokes, Wil Johnson, John Macmillan, Savannah Steyn e Theo Nate.

A 2ª temporada também dá as boas-vindas à adição de Gayle Rankin, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Abubakar Salim, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Tom Bennett, Kieran Bew, Tom Taylor e Vincent Regan.

Baseada em Fire & Blood, de George RR Martin, a série narra a ascensão e a queda dos Targaryen – a única família de senhores dos dragões que sobreviveu à Perdição de Valíria. O spin-off de Game of Thrones é criado e produzido por Martin e pelo showrunner Ryan Condal. A produção executiva é de Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere e Vince Gerardis.