Ator Rafael Cardoso diz que está há 1 ano sem ver os filhos: “Difícil”

Rafael Cardoso revelou, em entrevista à revista Caras, que está há um ano sem ver os filhos Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 5. Os dois são fruto do relacionamento com Mariana Bridi, com quem o ator foi casado por 15 anos. O casal se separou em 2022, em meio a polêmicas envolvendo traição.

“Sempre fui muito família, sempre cuidei dos filhos efetivamente. Não era pai de Instagram. É difícil uma ruptura dessas. Estou há um ano sem vê-los pessoalmente. Tudo isso bagunça a cabeça. Não estou aqui para me vitimizar. Não sou vítima e nem quero ser, mas isso mexe com a gente”, afirmou o ator.

O galã não deu detalhes sobre o motivo de não estar vendo os filhos, porém, se envolveu em diversas polêmicas desde o fim do casamento com Mariana.

Ele foi denunciado por uma agressão ocorrida em 26 de fevereiro, quando estava em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Rafael teria agredido o gerente de um bar após uma discussão. O caso foi registrada pelo 16º DP, segundo a Polícia Civil do Estado do Rio.

No dia 4 de março, ele pediu desculpas nas redes sociais. Em nota, a equipe de Cardoso escreveu que ele estava sob “efeito de medicação”, mas admitiu que isso “não justifica o erro”. A equipe disse que o ator responderia “às consequências em todas as áreas cabíveis”. O post não está mais disponível no perfil dele.

Rafael também foi acusado de homofobia após compartilhar um vídeo de Nego Di. O humorista havia feito uma publicação na última em que zombava da roupa escolhida por João Guilherme durante a Semana de Moda em Paris.

“Que pouca vergonha. Não vou aceitar. […] Ele se veste igual uma c****** e vira o terror dos homens de masculinidade frágil”, disse o comediante no vídeo republicado por Rafael.