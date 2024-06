Anitta reacende rumores de romance após publicar foto com Peso Pluma

Anitta tirou um tempinho para desejar feliz aniversário para o cantor Peso Pluma. A artista compartilhou uma foto ao lado do mexicano, que completou 25 anos neste sábado (15/6). A postagem reacendeu rumores de que está rolando algo entre os dois.

Em uma publicação nos stories, a Girl From Rio postou uma foto em preto e branco abraçando Peso Pluma. Anitta colocou ao fundo uma música de “feliz aniversário” em inglês e marcou o rapper usando um emoji de coração vermelho.

No mês passado, Anitta afirmou, em entrevista a um programa norte-americano, que eles se amam, porém, não quis colocar “rótulos” na relação. “Nós nos amamos muito e acredito que é isso o que importa. As pessoas têm muito a necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas eu gosto de viver a vida e ver o que rola”.

Anitta e Peso Pluma têm sido vistos juntos com frequência. As especulações sobre o romance ganharam força no fim do ano passado, quando a dupla lançou o single Bellakeo.