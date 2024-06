Esposa de Kanye West é criticada ao deixar bumbum à mostra em Tóquio

Esposa de Kanye West, Bianca Cesnori causou polêmica ao usar uma roupa que deixou o bumbum à mostra para ir às compras em um shopping em Tóquio, no Japão, na quarta-feira (12/6). Os moradores locais ficaram indignados com a cena e consideraram “indecência pública”, o que pode resultar em multa.

O look escolhido pela arquiteta australiana, de 29 anos de idade, foi um body cavado de cor creme, que exibia seu bumbum. Bianca também ficou sem sutiã, deixando os vendedores chocados com seu traje. Kanye West, por sua vez, usou um conjunto de moletom (confira as imagens neste vídeo).

Os japoneses usaram as redes sociais para criticar a exibição de Censori. “Como cidadão japonês, estou enojado”, “Absolutamente não há necessidade e deveria ser acusado de indecência. Um insulto à cultura japonesa” e “Mostre algum respeito quando for para outro país” foram alguns dos comentários.

Não é a primeira vez que o casal causa indignação. Em outubro, Kanye e Bianca foram acusados ​​de atentado ao pudor ao serem flagrados fazendo sexo oral em um barco em Veneza, na Itália. A australiana também costuma usar alguns trajes ousados, o que gera revolta por boa parte dos internautas.