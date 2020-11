Prêmio Multishow 2020: Tudo o que você precisa saber sobre o evento

O Prêmio Multishow chega a 27ª edição na próxima quarta-feira (11/11). Em decorrência da pandemia, pela primeira vez, a cerimônia de entrega dos prêmios ganhará formato híbrido com programação ao vivo e gravada, on-line e televisiva. A solenidade ocorrerá em um estúdio, onde os apresentadores IZA, Paulo Gustavo e Tatá Werneck revelarão ao vivo os vencedores das 16 categorias.

Tudo sob as recomendações sanitárias de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Nada mais importante que as seguranças das pessoas. É difícil fazer comédia sem as pessoas estarem lá, mas a gente vai se arriscar”, revela Tatá Werneck em coletiva de imprensa.

PUBLICIDADE

IZA recebe indicação ao prêmio desde 2017 e já ganhou Música do ano com Pesadão. Neste ano, ela estreia como apresentadora. “Estou me achando muito. Além de ser muito legal saber do backstage, é um prêmio que eu já fui indicada, então estou superansiosa”, relata a cantora que concorre a Cantora do ano.

Shows

Para substituir as performances do evento, o Prêmio terá performances musicais espalhadas em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Minas Gerais. O público poderá conferir um pré-show com apresentações em São Paulo, com Mc Zaac, e, no Rio de Janeiro, com Jão, Mc Rebecca e Papatinho com participação de L7nnon e PK.

O evento ainda contará com uma performance de Lulu Santos, diretamente da Cidade Maravilhosa, local que também contará com apresentações de IZA, Dilsinho, Lexa, Ludmilla, Kevinho, Pedro Sampaio e Teresa Cristina. Na Bahia, uma estrutura será montada para receber o show de Ivete Sangalo. Já em Fortaleza, quem se apresenta é Wesley Safadão, enquanto Minas Gerais será palco de Skank e Jota Quest. A capital paulistana vai contar ainda com performance de Luísa Sonza e Léo Santana.

“A gente está tendo que se reinventar e o Multishow está se reinventando muito bem nesse formato. Achei bonito e inusitado essa ideia de ter apresentações em outros lugares, acho que vai surpreender”, afirma Paulo Gustavo em coletiva.

Onde assistir

A transmissão será feita pela TV e pelas redes sociais. O Instagram do Multishow terá uma live de aquecimento para a cerimônia a partir das 20h30. Às 21h, o canal Música Multishow, no YouTube, exibirá um pré-show especial e exclusivo, com performance de Jão em homenagem a Cazuza. Às 21h15, a programação segue para a televisão.

“Vamos ter apresentações ao vivo e gravadas em decorrência das locações que foram escolhidas. Se fosse tudo ao vivo, corria risco do sinal cair, então não valia a pena. Estamos em um modelo híbrido”, Juliana Costantini, gerente de conteúdo musical da Multishow.

O consagrado tapete vermelho, local de bastidores onde os indicados dão entrevistas, se encontram e tiram fotos, também ganhará um formato especial. Um time de apresentadores composto por Titi Müller, Vivian Amorim, Hugo Gloss, Laura Vicente e China entrevistará virtualmente os indicados por meio de um trailer, disposto no mesmo local em que estará Tatá Werneck, IZA e Paulo Gustavo e servirão de plateia presencial. Além disso, terá a plateia virtual, na qual a inscrição para integrá-la deve ser feita site do Multishow, com o envio de um vídeo torcendo pelo artista favorito.

Categorias e voto do Prêmio Multishow 2020

Ao todo, o Prêmio Multishow 2020 premiará artistas e atrações em 16 categorias. O grande prêmio da noite é o cantor e cantora do ano, no qual Dilsinho, Emicida, Gusttavo Lima, Vitão e Vitor Kley concorrem na categoria masculina e Anitta, Ivete Sangalo, IZA, Luísa Sonza e Marília Mendonça na feminina.

A votação fica aberta até meia-noite do próximo domingo (8) no site da Multishow. A edição vai contar a categoria inédita Live do ano, que premiará uma performance virtual. [Capa: Reprodução/Multishow]

Confira os indicados ao Prêmio Multishow 2020

Cantor do ano:

Dilsinho

Emicida

Gusttavo Lima

Vitão

Vitor Kley

Cantora do ano:

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Luísa Sonza

Marília Mendonça

Música do ano:

A gente fez amor – Gusttavo Lima

A tal canção pra lua – Vitor Kley e Samuel Rosa

Desce pro play (PA PA PA) – MC Zaac, Anitta e Tyga

Liberdade provisória – Henrique & Juliano

Verdinha – Ludmilla

Experimente:

Agnes Nunes

Elana Dara

Fran

Giulia Be

Menos é Mais

Live do ano:

Bruno & Marrone

Caetano Veloso

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Marília Mendonça

Grupo do ano:

BaianaSystem

Jota Quest

Lagum

Melim

Sorriso Maroto

Música Chiclete do ano:

Braba – Luísa Sonza

Desce pro play (PA PA PA) – Mc Zaac, Anitta e Tyga

Menina solta – Giulia Be

Sentadão – Pedro Sampaio, Felipe Original, JS O Mão de Ouro

Tudo Ok – Thiaguinho MT, Mila, JS O Mão de Ouro

Dupla do ano:

Anavitória

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Sandy & Junior

Zé Neto & Cristiano

Clipe TVZ do ano:

Amor de que – Pabllo Vittar

Asas – Luan Santana

Combatchy – Anitta, Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca

Crise de saudade – Léo Santana

Malokera – MC Lan, Skrillex, TroyBoi, Ludmilla e Ty Dolla $ign

Revelação do ano:

Ana Frango Elétrico

Jup do Bairro

Rosa Neon

Canção do ano:

Amor de que – Pabllo Vittar

Braille – Rico Dalasam e Dinho

Vem me satisfazer – MC Ingryd e DJ Henrique da VK

Álbum do ano:

AmarElo – Emicida

Little electric chicken heart – Ana Frango Elétrico

Rastilho – Kiko Dinucci

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários