Produção acreana faz sucesso no 17º Salão do Artesanato em Brasília

O artesanato acreano vem fazendo sucesso no 17º Salão do Artesanato, que começou nesta quarta-feira (8) em Brasília. As vendas de peças acreanas começaram já no primeiro dia do evento – realizado no Pátio Brasil Shopping -, animando artesãos do estado que participam da iniciativa.

O balanço de vendas fecha no fim de cada dia, mas já na segunda-feira, por exemplo, só de peças de marchetaria foram vendidos mais de R$ 50 mil e em peças confeccionadas em látex foram cerca de R$ 9,3 mil segundo expositores da área que participam do evento.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), está apoiando a participação de sete artesãos do estado. As peças desses profissionais incluem, por exemplo, bolsas e caixas em marchetaria, bijóias, cestaria, materiais em fibra e calçados confeccionados em látex, com um diferencial: são confeccionados aproveitando produtos da natureza.

No primeiro dia de evento, o titular da Sete, secretário Marcelo Messias, esteve no estande do Acre para desejar bons resultados para os artesãos, quando reforçou o diferencial do artesanato acreano. “O diferencial está no aproveitamento dos produtos da natureza, na história do estado e dos próprios artesãos, nas raízes e na cultura acreana”, explicou.

Para se ter ideia do sucesso do artesanato acreano na exposição, na segunda-feira, só a médica Isabelle Araújo Kalawatis comprou uma bolsa e quatro pares de sapatos de látex produzidos pelo artesão José Rodrigues – conhecido como Dr. Borracha.

“Sou encantada com o artesanato do Acre”, disse Isabelle afirmando que considera esse produto diferenciado, duradouro e belo citando entre os exemplos, além dos calçados em látex, as peças em marchetaria do artesão Maqueson Pereira que definiu como “surreal”. Os produtos, disse, despertaram nela o interesse em conhecer o Acre, “que deve ser um lugar maravilhoso”.

Encantamento também foi a reação das jornalistas e amigas Karem Silva e Renata Soares. “Estou emocionada com o talento, a delicadeza e a dedicação do trabalho desses artistas”, disse Karem, que comprou uma peça em madeira no formato de cobra coral. “É muito lindo o trabalho de vocês”, afirmou Renata, para quem o trabalho dos acreanos é “criativo, diferente”.

Visibilidade internacional

Já no primeiro dia de exposição, o artesanato do Acre também conquistou visitantes de outros países, como a australiana Ann Aquilina. Ela contou que em outra feira comprou três caixas de marchetaria do artesão Maqueson e, agora, voltou para comprar outra peça dessa.

“É um artesanato lindo, maravilhoso”, destacou, explicando que conheceu o artesão e ficou “impressionada com o seu trabalho”. Outra que afirmou-se maravilhada foi Lorena Bolaños, da Guatemala, ressaltando “as cores, a qualidade e o design” das peças.

Bons negócios

E a expectativa das artesãs e artesãos é de bons negócios na Feira, que ocorrerá até o domingo, 12. Graças a Deus, já no primeiro dia comecei a fazer negócios com lojistas”, afirmou, por exemplo, a artesã Márcia Lima, que produz bijóias.

“As vendas estão uma maravilha” disse o Dr. Borracha, explicando também que, pela procura registrada, as expectativas de negócios até o fim da exposição são ainda melhores, especialmente pela boa aceitação do seu produto, especialmente calçados confeccionados em látex.

Essa também é a previsão da artesã Maria José de Menezes. Ela produz peças como colares e pulseiras feitas com sementes de jarina, paxiúba, açaí e tucumã e disse que parte desses produtos já foram vendidos na segunda-feira.

“Esperamos tirar o primeiro lugar em vendas de artesanato nesta feira, como sempre vem ocorrendo”, disse a artesã Francisca Erlandia Claudino, de Cruzeiro do Sul, que produz peças em cestaria e também representa, no evento, colegas da Associação de Artesãos do Vale do Juruá. Também participam do Salão as artesãs Maria Barroso e Maria do Socorro Tavares.