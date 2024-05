Acre recebe 1ª friagem do ano na próxima semana; temperatura pode chegar a 15ºC

O frio está chegando ao Acre com a primeira friagem do ano, anunciando a chegada da terceira onda polar de 2024. As cidades de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira se preparam para temperaturas mínimas entre 15 e 18ºC, previstas para começar na próxima terça-feira, dia 14 de maio. As informações são do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

Antes desse evento climático, o tempo na região ficará instável, com previsão de chuvas fortes e ventanias. Há ainda a possibilidade de raios e eventual queda de granizo. No entanto, até a próxima segunda-feira, dia 13, o calor prevalecerá com chuvas pontuais.

A mudança brusca está programada para a terça-feira, quando são esperadas chuvas intensas e temporais, acompanhadas de uma significativa queda na temperatura. É a chegada da tão esperada friagem, que marca o início do período de clima mais ameno no Acre.

Os moradores da região estão se preparando para enfrentar as baixas temperaturas, garantindo que estejam prontos para lidar com o frio e seus possíveis impactos. Com a colaboração de todos, espera-se que a chegada da friagem seja tranquila e que as comunidades possam se adaptar rapidamente às novas condições climáticas.