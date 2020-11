Sem Bocalom, Marfisa Galvão vota acompanhada de Mailza e Sérgio Petecão

A chapa do candidato lidera a pesquisa eleitoral divulgada no último dia 10, com 28% das intenções de voto

Candidata a vice-prefeita pela coligação ‘Produzir para Empregar’, Marfisa Galvão (PSD) votou neste domingo (15), às 10h, no Instituto de Educação Lourenço Filho (Ielf). Ela chegou acompanhada do marido e principal apoiador da chapa, o senador Sérgio Petecão (PSD).

“A gente vai só confirmar o que ouvimos nas ruas, né. As pessoas abraçaram a campanha do Bocalom, colocaram no coração e estão garantindo a vitória no primeiro turno. É isso que a gente escuta nas ruas e é isso o que nós vamos ter nas urnas hoje”, disse.

No grupo de risco, Tião Bocalom (Progressistas), de 67 anos, está isolado para tratar da covid-19. Ele decidiu pela testagem depois de sentir um princípio de gripe no dia 7 de novembro – data em que participou do debate eleitoral promovido pela TV Gazeta.

A chapa do candidato lidera a pesquisa eleitoral divulgada no último dia 10, com 28% das intenções de voto.

As propostas incluem economia de R$ 500 milhões com a produção de alimentos na capital, mudanças de agendamento nas UBSs, ramais trafegáveis de inverno a verão, reforço ao empreendedorismo e apoio à agricultura familiar.

