Senadora Mailza acompanha Bocalom e Marfisa na votação em Rio Branco

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) acompanhou o candidato a prefeitura de Rio Branco, o também Progressista Tião Bocalom na manhã de hoje em sua ida à votação do segundo turno das eleições municipais no escola Serafim da Silva Salgado, na Baixada da Sobral e a vice, Marfisa Galvão (PSD) no Colégio Estadual Lourenço Filho, ambos na capital acreana.

Em seguida acompanhou o voto do senador Petecão (PSD) na escola Maria Angélica, no 2º Distrito. Quem também acompanhou o voto dos candidatos foi o deputado estadual do PP, José Bestene.

Mailza, uma das principais apoiadoras da candidatura de Bocalom, disse estar confiante na vitória. “Fizemos um trabalho bonito. Bocalom fez uma campanha limpa, propositiva, comprometida com as pessoas. Tanto no primeiro quanto no segundo turno esteve junto com o povo, foram dias intensos, caminhamos muito pela cidade, a cada ida nos bairros, nas ruas, o povo mostrava que quer o Bocalom e a Marfisa. As urnas vão dizer a vontade do rio-branquense, que anseia por mudanças para nossa capital acreana”, afirmou a senadora.

