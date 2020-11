Tem muita gente mudando de voto depois que Rocha decidiu apoiar Bocalom

Analise errada

Atribuir o fraco desempenho da prefeita Socorro Neri ao governador Gladson Cameli no primeiro turno da eleição é uma avaliação errada. Tanto que, o vice, Eduardo Ribeiro, tem afirmado que graças ao apoio do governador a chapa saiu vitoriosa e está no segundo turno.

PUBLICIDADE

Trairagem

Horas após o pleito, descobriu-se que mais de 20 mil votos a mais dados aos vereadores da coligação Unidos por Rio Branco, não foram transferidos para Socorro Neri. Ou seja, teve uma turma de trairas que não vestiu a camisa, gente, inclusive, do PSB.

Soma negativa

Tem muita gente mudando de voto depois que o vice-governador Major Rocha foi a público manifestar apoio a Tião Bocalom. Quem andou hoje (18) cedo, no Mercado do Rui Lino, ouviu esse burburinho. Parece que o Major não está tão bem na fita.

Não convenceu

A desculpa usada por Tião Bocalom para o surgimento de seu nome do Caso Ordebrech não convenceu. O progressista precisa explicar melhor se realmente recebeu ou não o dinheiro investigado pela Operação Lava Jato. O nome, segundo provas apresentadas pela Polícia Federal consta no último relatório.

Boa notícia

As famílias dos militares cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre receberam uma boa notícia. Deverão ser contratados a partir de fevereiro de 2021. É uma luz no fim do túnel, principalmente, para quem não tinha nenhum tipo de esperança.

Motocicletas

O governador amigo da PM continua fazendo investimentos em infraestrutura. A entrega de novas motocicletas reforça o policiamento ostensivo, inteligente e de rápida mobilidade. A redução dos índices de violência tem o DNA do governador.

Retomada

O setor da educação privada no estado do Acre está preocupado com a fraca adesão no retorno das aulas. E não poderia ser diferente, o que mais se ver são notícias do aumento de casos de infecção e até reinfecção.

Mais saúde

O governo do Acre anunciou a retomada das obras do Pronto Socorro de Rio Branco. Serão novas enfermarias, com um total de 116 leitos, além de postos de enfermaria, sala de prescrição médica, isolamento com antecâmara, sala de repouso e outros. A obra também consiste em intervenções na parte antiga do Huerb, principalmente na UTI e emergência clínica.

Dialogando

O Comitê contra o covid-19 se reúne com comerciantes na tarde de hoje (18). A preocupação do poder público nesse momento é, em caso de necessidade de maiores restrições no comércio devido à pandemia, entrar em consenso com a classe empresarial para que essa decisão não acarrete em maiores prejuízos.

Postagem apagada

O Ministério da Saúde excluiu do Twitter, nesta quarta-feira, 18, uma publicação que reconhecia não existir vacina ou medicamento contra a covid-19, além de orientar o uso de máscara e isolamento social.

Contraponto

As orientações seguiam cartilhas de autoridades sanitárias e entidades médicas, mas chamaram a atenção nas redes sociais por se contrapor ao discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que minimiza a gravidade da pandemia e estimula uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra este vírus,

Bom humor

Uma campanha de prevenção destinada aos mais jovens tornou-se viral. Na mensagem lançada pelo Governo alemão, é pedido diretamente aos jovens que sejam preguiçosos, porque só assim, diz o anúncio, podem salvar vidas.

Emprego

Mesmo com os impactos da pandemia, cerca de 7 mil vagas de empregos temporários podem ser criada em todo o país. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria. O cargo de vendedor terá o maior número de vagas.

Expectativa de poder

A tal expectativa de poder. Dizem que já existem debates sobre nomes do primeiro escalão da gestão Bocalom e nos primeiros atritos entre o progressista e o grupo do Petecão. O povo não perdoa, o farmacêutico José Valtin, o ativista Frank Lima e o articulador Normando Sales devem comandar as nomeações. É o que rola nos bastidores.

Bloco na rua

Nesta quinta-feira, um poderoso bloco estará nas ruas trabalhando pela virada de Socorro Neri. Foram dias intensos de reuniões nesta terça e quarta-feira em avaliação e estratégias de campanha. Nada é impossível.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários