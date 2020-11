Vídeo: O modelo 3D do coronavírus mais preciso feito até agora

Pesquisadores criaram um modelo detalhado do Sars-Cov-2, mostrando o interior do causador da covid-19

Uma nova técnica de programação visual permitiu que cientistas da Arábia Saudita criassem o mais detalhado modelo 3D do novo coronavírus até o momento. Um vídeo (veja abaixo) divulgado pela Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (Kaust, na sigla em inglês) mostra o resultado, que deve ajudar cientistas do mundo todo a compreender melhor o funcionamento do e combater o Sars-Cov-2, causador da pandemia de covid-19.

Segundo escrevem os autores no estudo, a nova técnica constrói modelos tridimensionais a partir de algumas imagens bidimensionais colhidas com microscópio. A partir do mais avançado conhecimento sobre as estruturas biológicas, o modelo utiliza dados estatísticos para inferir a estrutura tridimensional a partir das imagens. “Nossa técnica de programação visual é rápida e fácil de ser revisada”, escrevem os pesquisadores em artigo publicado na revista especializada IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

“Nosso modelo 3D revela detalhes do vírus que antes eram impossíveis de ser vistos. A abordagem que usamos pode direcionar as pesquisas para novos e promissores caminhos na luta contra a disseminação da covid-19, uma vez que pode ajudar cientistas a rapidamente incorporar novas informações ao modelo e fornecer uma estrutura do vírus sempre atualizada”, afirma, em comunicado, Ondej Strnad, um dos autores.

Coautora da técnica, Ngan Nguyen explica que agora, por exemplo, é possível conhecer a localização das proteínas spike, usadas pelo vírus para infectar as células. “Nosso modelo mostra a completa ultraestrutura do vírus e não só algumas proteínas spike colocadas de forma arbitrária e incompleta sobre a membrana de lipídio”, diz. “Outros modelos também não mostram o interior do vírus”, acrescenta. [Capa: Divulgação/Kaust /Ivan Viola]

