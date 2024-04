Criança de 5 anos é atacada por cachorro e fica em estado gravíssimo em Rio Branco

O fato ocorreu na Travessa São Caetano, bairro Vitoria, parte alta de Rio Branco (AC), na tarde desta sexta-feira (26). Segundo informações, a criança se dirigia para casa da avó, quando inesperadamente o cão da família atacou a menina. Foram momentos desesperadores, o cão enfurecido não deu chances à garotinha.

Familiares conseguiram com muita luta separar o animal. Horrorizados com os graves ferimentos, a família conseguiu ligar para o Samu solicitando a presença imediata do socorro.

Uma ambulância de suporte básico foi enviada imediatamente para dar atendimento na ocorrência. O enfermeiro Geyson Oliveira ficou chocado ao presenciar os ferimentos causados pelo ataque do animal descontrolado.

Os primeiros socorros foram realizados ainda no local, estabilizando a vítima e à encaminhando ao Pronto Socorro em estado de saúde grave. Ela sofreu varias lacerações no couro cabeludo com afundamento occipital do lado direito da cabeça, várias mordidas por todo corpo e uma fratura com deformidade em membro superior do corpo.

A criança foi entregue ao setor de traumatologia do PS, onde foi avaliada e encaminhada imediatamente para o centro cirúrgico da unidade de saúde, onde uma equipe médica já aguardava.

Recentemente uma criança de 9 anos foi morta no segundo distrito da capital, por um animal da mesma raça, da família.

O Rottweiler pisou na América pela primeira vez em 1928, mas já era criado por legiões de romanos que cruzavam o continente europeu, sendo uma raça muito antiga, com os primeiros registros datando de 2500 a.C.

Não existe uma única causa para a agressividade em cães. De acordo com a Dra. Suelen Jaiane Benevides da Silva, médica-veterinária da Petz Washington Luís, ela sempre é multifatorial.

Isso significa que mesmo um pet de temperamento dócil pode se tornar agressivo. Para isso, basta que ele esteja com algum problema de saúde ou mesmo tendo certos comportamentos indesejados reforçados por conta de um adestramento inadequado. O que nos leva a outra questão polêmica.