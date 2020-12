Alan Rick, Ufac e Educação firmam parceria para construção do Colégio Aplicação

O deputado federal Alan Rick (DEM) reuniu-se na manhã de sexta-feira, 18, com a reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, e o secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio Cruz. Na pauta, a parceria entre o parlamentar, Ufac e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Acre (SEE), para a construção do novo Colégio Aplicação (CAP).

A obra será realizada com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e conta com a intervenção do deputado Alan Rick. “No dia dez de dezembro estive em Brasília conversando com o presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, e com o chefe da Assessoria de Relações Institucionais, João Elício Terto. Na oportunidade, tratamos sobre a liberação dos recursos para o início da obra. A direção do órgão se comprometeu com nosso mandato e vai nos ajudar nesse processo”, disse Alan Rick.

O secretário Mauro Sérgio reforçou o apoio do Estado ao projeto. “Desde o início da nossa gestão a universidade tem sido nossa grande parceira, além de ser uma grande referência para a educação do nosso Estado, por isso também somos entusiastas desse projeto”, falou.

A reitora Guida Aquino, por sua vez, agradeceu o deputado pelo apoio ao projeto. “Agradeço ao deputado Alan Rick que por toda a ajuda que vem nos dando para a realização desse antigo sonho, que a construção do novo Colégio Aplicação. Quando o procuramos ele rapidamente se prontificou em nos ajudar”, frisou.

O novo Colégio Aplicativo será construído no campus-sede da universidade. O governo do Estado, por meio da SEE, fará um termo de cessão de gestão para a Ufac. (Assessoria)