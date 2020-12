Bruna Marquezine fecha a cara para Rafa Kalimann após atitude polêmica

Rafa Kalimann está passando a semana com Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Thelma Assis em uma ilha deserta

Rafa Kalimann está passando a semana com Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Thelma Assis em uma ilha deserta, mas sua presença está causando uma certa revolta nas redes sociais.

O motivo é o fato da ex-BBB passar o dia fazendo Stories no Instagram, filmando as amigas e expondo o local, enquanto as atrizes e a médica são extremamente discretas quanto a isso.

Em alguns dos vídeos, Bruna chegou a “fechar a cara” para a colega, enquanto Manu, que conviveu com ela ao longo de três meses no BBB, também não esconde a insatisfação.

“Que mulher chata, vai viver e para de filmar“, disparou um internauta. “Rafa é muito aquela pessoa basicona que acho qualquer coisa uma loucura“, analisou outra pessoa.

“Que mulher deslumbrada. Imagina que [email protected] sair pra curtir com uns amigos e sempre alguém gravando tudo“, detonou mais uma. Apesar disso, Bruna tem se mostrado simpática com Rafa.

Filmando a atriz que estava com um vestido longo e super bonito, a ex-BBB admirou: “A pessoa vem jantar assim!“.

“Por que Thelma Regina ontem veio como? Pronta pra virada. Falei: ‘hoje eu não vou deitar pra ela’“, brincou a artista, fazendo referência ao look usado no dia anterior por Thelminha, que assim como Manu Gavassi, também está na casa de férias.

“Olha o estado que eu tô, tá?. Amanhã eu vou me arrumar em um grau. Vou fazer babyliss e colar cílios postiços pra jantar, tá bom?“, disse a influenciadora digital, que filmou a produção simples dela e a da campeã do BBB 20.

Aproveitando a troca de elogios, a ex-contratada da Globo resolveu falar sobre a bunda de Kalimann. “Vou começar a te filmar de dia. A bunda mais bonita que eu já vi na minha vida“, confidenciou Bruna.

“Ela colocou a mão na minha bunda ontem e falou: ‘dá vontade de ficar com a mão aqui, né, Rafa’“, contou a ex-sister.

