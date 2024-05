Ramon Dino participa de documentário sobre o evento criado por Arnold Schwarzenegger

O fisiculturista acreano Ramon Dino é um dos atletas entrevistados da série documental Beyond: Arnold South America, que vai contar a história do maior evento multiesportivo da América do Sul.

O documentário é dirigido pelo diretor Denis Rodrigues e foi produzido para comemorar os 10 anos do evento. Criado em 1989 por Jim Lorimer e Arnold Schwarzenegger, o Arnold Sports Festival é o maior evento multiesportivo do mundo e acontece, desde 2013, no Brasil, com sua primeira edição no Rio de Janeiro e, desde 2017 em São Paulo.

Quebrando recordes de público em cada edição, o ARNOLD reúne durante 3 dias uma programação repleta de atrações para atletas, praticantes de atividades físicas, profissionais e estudantes do setor, amantes da vida saudável e toda família.

Nas redes sociais, Dino disse que foi entrevistado em casa pela equipe do documentário.

“Foi prazer enorme recebê-los aqui em casa e compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês! Em breve estará disponível em todas as plataformas”, escreveu.