Estrelão segue desmanche; Gui Campana acerta com o Castanhal-PA

O Rio Branco segue a todo vapor com seu desmanche de atletas para a próxima temporada. Na última terça-feira (29), oito rescisões contratuais de atletas foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na lista constam os nomes dos jogadores Magno, Felipe, Wallinson, Eriano, Mumu, Damião, Wanderson e Guilherme Campana.

O meia Guilherme Campana, atleta que fez grande temporada com a camisa do Rio Branco durante as disputas do Campeonato Acreano e Campeonato Brasileiro da Série D deste ano, não ficou sequer um dia desempregado. O jogador, ainda na noite da terça-feira (29), foi anunciado como o novo reforço do Castanhal do Pará. Campana, de 25 anos, chega ao Japim com aval do técnico acreano Artur de Oliveira. O comandante do Castanhal acompanhou o crescimento do futebol do meia estrelado em diversos jogos do Campeonato Acreano-2020 e alguns da Série D, quando de suas participações como comentarista esportivo da Rádio Difusora Acreana.

Além de Guilherme Campanha, o Japiim também acertou o retorno do atacante João Leonardo, 26. O jogador retorna ao clube após conquistar o título de campeão goiano da segunda divisão pelo Jataiense, marcando quatro gols em oito partidas.

Elenco do Castanhal

Goleiros: Axel, Paulo Henrique e Paulo Roberto;

Lateral: Daelson e Magnum;

Zagueiros: Lucas, Cleberson, Lucão e Guilherme;

Meias: Marcos, Alexandre, Fazendinha, Lynconl e Samuel;

Atacantes: Pecel, Canga e Fidelis.

