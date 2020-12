Fecomércio vê resultado das vendas no varejo como sinal de retomada econômica no Acre

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último dia 10, por meio da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), apontaram o sexto crescimento consecutivo das vendas no varejo. No Acre, os resultados positivos desde o mês de setembro no acumulado do ano, indicaram uma aceleração da retomada econômica do segmento, segundo avaliação do consultor da presidência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó.

Por conta dos bons números, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revisou a previsão para variação do volume de vendas do setor de +1,9% para +2,3%, em todo o Brasil. A perspectiva de maior crescimento da economia em 2021, em um ambiente de juros baixos para o padrão histórico do País, fez com que a entidade projetasse avanço de 4,2% em 2021.

De acordo com Garó, no Acre, o mês de setembro deste ano indicou crescimento nesse volume de 0,7% comparando-se outubro com setembro e, nos dados divulgados recentemente pelo IBGE na Pesquisa Mensal do Comércio, no mês de outubro, o volume total de vendas apresentou um crescimento de 15,4%.

“O mesmo se pode verificar no varejo ampliado, que considera materiais de construção e veículos nas análises. O mês de outubro, mesmo apresentando um resultado negativo de 0,9%, aponta uma pequena recuperação do setor. No acumulado de janeiro a setembro, não houve crescimento neste volume, o que veio a acontecer no mês de outubro, com indicador positivo de 1,5%. Ao longo dos últimos 12 meses, o crescimento do setor foi de 2,2%”, explicou o consultor.

Egídio explicou ainda que a receita nominal de vendas do varejo também apresentou resultados positivos e, após um mês adverso cujo resultado indicou uma redução de 2,4%, outubro indicou um crescimento de 2,1% se comparado ao mês anterior. “A receita nominal de vendas do mês de setembro foi de 21,4%, acumulando de janeiro a outubro um crescimento de 5,6%. Considerando os últimos 12 meses, a recuperação foi de 6,2%, o que vem acontecendo mês a mês mesmo em situação de emergência em saúde. O mesmo aconteceu com a receita nominal de vendas do varejo ampliado, com um crescimento acumulado nos últimos 12 meses de 4,6%”, disse.