Galvez faz história e elimina o River-PI fora e vai às oitavas

O Imperador Galvez escreveu mais capítulo positivo na sua história. Neste domingo (13), no estádio Albertão, na cidade de Teresina-PI, o campeão acreano não somente derrotou o River-PI por 1 a 0, mas também avançou pela primeira vez às oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série D.

O gol do triunfo do campeão acreano foi marcado pelo atacante Dodô, aos 21 minutos da etapa complementar de partida.

Como fica

Com a classificação conquistada fora de casa contra os piauienses, o Galvez terá como próximo adversário o América/RN.

O time potiguar carimbou vaga com autoridade ao atropelar neste domingo (13) o Coruripe-AL por 5 a 0, após derrota no primeiro jogo por 1 a 0.

Resumo do jogo

Os primeiros minutos de partida mostrou um River-PI buscando pressionar a saída de bola do Galvez, na chamada marcação alta para dificultar o controle da posse de bola por parte do campeão acreano.

Escapando da estratégia do adversário, o Galvez chegou com perigo aos 9 minutos, após trama de Dodô e Adriano, mas o goleiro Mondragon saiu do gol e evitou a finalização do time acreano.

Três minutos depois, O River respondeu. Érico escapou pela esquerda, se livrou da marcação, e chutou para o gol do Imperador, com a bola passando pertinho da trave do goleiro Luiz Miller.

Os dois times então passaram a pressionar a saída de bola e a partida ficou muito igual, mas aos poucos, o River tentou tomar o controle do jogo e arriscar mais o chute ao gol do Galvez.

Numa delas, o volante Diego Aragão soltou o pé da entrada da área, e o goleiro Luiz Miller espalmou. Na sobra, a defesa do Imperador afastou o perigo.

Com dificuldade para a bola chegar ao ataque, principalmente nos pés do atacante Adriano, o Galvez segurava bem o empate.

Numa bola parada na área no Galvez, o zagueiro Leone subiu livre e testou sobre o gol de Luiz Miller, perdendo boa oportunidade de gol para o time da casa, aos 34 minutos.

Nos minutos finais da primeira etapa, o River-PI tentou pressionar o Galvez e quase marcou com Leonel, mas o goleiro imperialista salvou.

O Galvez então respondeu, tanto que abriu o placar no estádio Albertão, após furada do seu ataque e defesa do goleiro Mondragon.

Na sobra, a bola voltou para Giovani, esse mandou para a rede, mas o assistente marcou impedimento no lance, aos 40 minutos.

Gol solitário e classificação

Na etapa complementar de partida o Galvez retornou atrevido e buscando o jogo no campo do adversário, assim deixando de lado a estratégia de jogar por uma bola.

Numa sobra de bola, após jogada de Adriano, pela direita, o atacante Dodô pegou a sobra e chutou de fora da área para vencer o goleiro Mondragon. Aberto o placar no Albertão!

O gol do Galvez não fez bem ao River-PI. O time piauiense sentiu a pressão do resultado e não conseguia furar o bloqueio da defesa imperialista e ainda ficou exposto ao contra-ataque do Imperador.

Com o Imperador Galvez marcando em duas linhas bem compactadas, o River tentou buscar o empate no jogo aéreo, mas as finalizações teimavam a não entrar no gol do goleiro Luiz Miller.

Nos minutos finais, o jogo ganhou ar de desespero no banco de reservas do River. Todos gritavam empurrando o time em campo, mas, heroicamente, o Galvez segurou o resultado na casa do adversário e carimbou vaga nas oitavas-de-final da competição.

