Gladson se reúne com Dória e Instituto Butantan para aquisição da ‘vacina chinesa’

Governadores e diretor do instituto têm encontro marcado nesta quarta-feira, em São Paulo

O governador do Acre Gladson Cameli (sem partido) terá uma reunião nesta quarta-feira (9) com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, para tratar da possível aquisição da vacina contra o coronavírus produzida na China.

O estado é um dos 10 que negociam a compra de doses da chamada Coronavac, desenvolvida pela empresa Sinovac em parceria, no Brasil, com o Butantan. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do governo.

Dória, um dos maiores entusiastas da Coronavac no país, anunciou o início da vacinação em São Paulo para janeiro. Já o Acre quer dar início ao processo em março, com idosos acima de 75 anos, indígenas e profissionais de saúde como grupos prioritários.

A vacina produziu anticorpos em 97% dos casos testados, segundo estudo divulgado a menos de um mês. O presidente do Instituto Butantan defende a segurança do imunizante.

