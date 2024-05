Via Verde Shopping anuncia nova assessoria, chegada de circo europeu e exposição do mundo marinho

Em uma coletiva à imprensa realizada nesta terça-feira (7), que reuniu jornalistas e influenciadores digitais, o Via Verde Shopping apresentou sua nova assessoria e divulgou duas novas atrações para os próximos dias: a exposição “Fatástico Mundo Marinho” e o Le Petit Cirque.

Quem responde agora pela assessoria de imprensa do maior setor varejista de Rio Branco é a empresa Wake Up, comandada pela experiente jornalista e publicitária Irineia Barbosa, apresentada nesta terça-feira (7), durante o evento.

Irineia conta que recebe o novo desafio com muita alegria e reforça o compromisso do Via Verde Shopping com a imprensa.

“Eu sempre fui uma defensora do fortalecimento da economia desse estado e vi o Via Verde Shopping como uma excelente oportunidade para isso, gerando emprego, garantindo lazer aos acreanos e nos dando as melhores opções nos mais diversos segmentos. Me coloco, a partir de agora, à disposição da imprensa e da sociedade para ser uma transmissora de todo o trabalho que essa galera engajada realiza aqui, com muito desempenho e qualidade”, afirmou.

Quem deu boas vindas à Irineia e reforçou o trabalho do Via Verde Shopping foi o superintendente comercial da marca, Wander Porto.

“Estamos aqui reforçando nosso time e tornando ainda mais forte essa relação com a imprensa, que exerce um trabalho fundamental. Estamos sempre de portas abertas para estreitar ainda mais essa relação e garantir que as novidades cheguem aos nossos consumidores da forma mais clara possível”, explicou.

Exposição ‘Fantástico Mundo Marinho’

Durante o evento, o gerente de marketing do Shopping, Daniel Ferreira, apresentou à imprensa a mais nova exposição do Via Verde Shopping, com o tema ‘Fantástico Mundo Marinho’.

O espetáculo inédito que será visto a partir do dia 19 de maio vai reunir animais realísticos de até 10 metros, incluindo baleias e tubarões. “Os mistérios do mar como você nunca viu”, disse Ferreira.

Le Petit Cirque

O tradicional circo Europeu Le Petit Cirque chega a Rio Branco ainda em junho, sem data exata para início dos espetáculos, com atrações inéditas para todos os públicos.

A diversão deve durar até o fim de julho.