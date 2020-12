Gleici Damasceno muda de visual: ‘Alonguei’; veja antes e depois da ex-BBB acreana

A acreana Gleici Damasceno decidiu passar pela transição capilar e abandonar as madeixas alisadas há mais de ano, e toda transformação foi compartilhada com seus 5,8 milhões de seguidores no Instagram.

Após o processo, a atriz deu mais uma repaginada no visual: “Alonguei”, disse ela sobre os fios cacheados e longos. O resultado do processo ela mostrou toda orgulhosa na sua rede social.

“A transição capilar me deixou na ansiedade de mudar, mas agora acho que vou ficar quieta”, disse ela aos admiradores. “Esse cacho é muito parecido com os meus cachos, então estou me sentindo super bem. Não dá nem para ver a diferença”, comentou Gleici em posts nos seus stories.

A mudança de Gleici repercutiu no Brasil e a imprensa nacional divulgou a acreana, sites e revistas como Uol, Yahoo Noticias, Jornal Extra do grupo Globo, Revista Capricho e o GShow, da Rede Globo, estamparam a ex-BBB.

Atores, atrizes e ex-bbb’s também comentaram a mudança da acreana. Kaysar Dadour aprovou o resultado. “Gata”, elogiou o ator. “Boneca”, acrescentou a ex-BBB Elana Valenaria. Cleo exaltou a beleza de Gleici. “Consegue ficar cada vez mais maravilhosa”, completou a filha de Glória Pires.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários