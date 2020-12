Marcius Melhem teria esfregado o pênis em Dani Calabresa: “O que mais você quer, filha, para calar a boca?”

Marcius Melhem, acusado de esfregar o pênis em Dani Calabresa, começou a enfrentar de forma séria a acusação que a atriz fez contra ele a alta cúpula da TV Globo, depois que o jornalista Léo Dias, na época contratado do UOL, publicou uma nota onde contou que o ator estava enfrentando uma acusação de assédio na emissora global.

Apesar das acusações, de início a TV Globo manteve o diretor no cargo de chefia do humor no canal, porém, o clima entre os integrantes da produção de humor do canal não era dos melhores. Daniela Ocampo, a número 2 do humor da emissora, resolveu pedir para que a equipe do humor global assinasse uma carta de apoio ao chefe, duvidando da acusações feitas por Dani Calabresa.

Primeiro, em um grupo de WhatsApp, identificado como Zorra Redação, Dani Calabresa pediu a um jovem redator para que ele recolhesse assinaturas dos colegas, já em um outro grupo de WhatsApp, chamado de Zorra, Daniela Ocampo mandou mensagens, esta, divulgada pela revista Piauí: “Galera, quem tiver assinado o documento, me manda o número da matrícula para eu pôr ao lado? Pode me mandar em privado se preferirem”.

O texto em questão, garantia que “o nosso colega Marcius Melhem em tempo algum praticou assédio moral com qualquer um de nós” e afirmava que a relação de trabalho entre todos era “baseada no diálogo, profissionalismo e respeito” e concluía oferecendo “toda solidariedade a Marcius Melhem diante dessa maldade, que não vai destruir a harmonia entre nós, nem o prazer de trabalhar neste projeto que nos orgulha tanto”.

Depois que ficou comprovado as acusações feitas contra Marcius Melhem e o mesmo foi demitido da TV Globo, Daniela Ocampo, em entrevista a revista Piauí, admitiu o erro: “Eu agi de acordo com o que eu acreditava na época e hoje sei que tinha uma visão parcial do que estava acontecendo”.

Após a carta, Marcius Melhem ficou fortalecido na Globo, sugerindo que Dani Calabresa fosse denunciada ao ‘compliance’ da Globo, pela acusação infundada de plágio. Marcius Melhem ainda insinuou que Dani Calabresa havia se dado bem com a acusação feita contra ele, e que o aumento e os trabalhos que ganhou na Globo foram para que ela ficasse calada.

“Ainda ganha um quadro no Se Joga [humorístico que saiu do ar em março] e um programa no GNT”, falou ele, insinuando na sequência: “O que mais você quer, filha, para calar a boca?”. Naquele mesmo mês, a atriz, vale dizer, renovou o contrato com a Globo por mais três anos, ganhando um aumento significativo em seu salário.

FIM DE PROGRAMAS

A Globo, vale dizer, bastante decepcionada com o humorista, após a demissão do mesmo, optou por dar fim a todos os programas em que ele tinha algum tipo de envolvimento dentro do canal, como é o caso do Zorra, Escolinha do Professor Raimundo e Fora de Hora.

Fonte: IG

