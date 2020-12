Mariana Rios termina noivado de dois anos após aborto e casamento adiado

Mariana Rios, 35, anunciou nesta segunda-feira (30) que não está mais noiva. A atriz e cantora terminou o compromisso de dois anos com o empresário Lucas Kalil.

“Temos um carinho muito grande um pelo outro”, afirmou à revista Marie Claire. “Optamos nesse momento por seguir caminhos diferentes, mas a amizade e o respeito continuam.”

Rios havia sido pedida em casamento em 2018, durante uma viagem a dois para o Chile. O casamento dela estava marcado para o dia 29 de março em Araxá (MG), cidade natal da artista –uma segunda cerimônia seria realizada em Saint Moritz, na Suíça, em julho.

Contudo, os planos haviam sido adiados por causa da pandemia. O casal não havia definido uma nova data para o enlace.

“Nunca fiquei triste por ter que desmarcar a data do casamento”, afirmou na época. “Minha preocupação era com o que o mundo iria viver a partir daquele momento. O que as pessoas iriam passar e como eu poderia ajudar.”

“O casamento é a união de duas pessoas que escolheram passar pela vida juntas”, disse.

“A festa é apenas a comemoração dessa união. O mais importante agora é você ser grato por estar vivo.”

Durante a quarentena, a atriz engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo pouco tempo depois.

“Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! Você sempre chega trazendo vida! Mas dessa vez trouxe o presente mais lindo mundo: Outro coração batendo dentro de mim”, escreveu ela nas redes sociais no dia 1º.

No dia 11 do mesmo mês, ela anunciou que perdeu a gestação. “Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor”, escreveu.

“Seu coracao que batia acelerado e forte, de repente parou. Voce precisou partir e nao me sinto no direito de questionar a decisao de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece e para o nosso bem.”

