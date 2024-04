Aposentado morre após jogar churrasqueira em carro e tentar atacar moradores e PM com faca

Um servidor aposentado, identificado como José Ailton Magalhães, de 60 anos, morreu após tentar atacar pessoas na rua e uma equipe da PM (Polícia Militar). O caso ocorreu na Estrada do Santo Antônio, próximo ao cemitério Santo Antônio, em Porto Velho (RO), na noite da última terça-feira (23).

Conforme informações de testemunhas, o idoso estava transtornado e armado com uma faca. Chegou a atacar duas jovens em uma parada de ônibus. Ele deu várias facadas na mochila de uma das jovens.

Ambas conseguiram fugir e não se feriram. O homem ainda tentou invadir uma casa, e danificou o carro de um morador ao jogar uma churrasqueira no veículo. A Polícia Militar foi acionada.

No local, o idoso ainda tentou esfaquear os policiais. Um dos agentes deu um tiro de advertência, logo depois a vítima teria tido um mal súbito e morreu no local. A Perícia Criminal foi ao local e realizou os trabalhos de praxe. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo.