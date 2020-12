Mazinho poderá sair derrotado na eleição da nova mesa diretora da Câmara de Sena

Faltando apenas seis dias para a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Sena Madureira, a guerra entre oposição e situação está intensa no município. O prefeito Mazinho Serafim (MDB), que conseguiu se reeleger na eleição passada, poderá sair derrotado nessa disputa.

Serafim só conseguiu eleger seis vereadores, enquanto que o deputado Ghelen Diniz (Progressistas), teve sete vereadores eleitos em sua chapa, número suficiente para eleger o próximo presidente da Câmara junto com todos os outros cargos da mesa diretora.

O candidato que Diniz colocou para a disputa foi o vereador Jacamin (Progressistas), que se articula junto ao PTB, que tem dois vereadores e ao PSDB, que saiu da eleição elegendo um vereador. A aliança entre o Progressista e esses dois partidos já estaria fechada para dar a vitória ao candidato de Diniz.

Mas Mazinho Serafim, apesar de estar ainda convalescendo devido resquícios da Covid-19, que o deixou internado em um hospital de Rio Branco por vários dias, não se dá por derrotado. Ele procurou o PTB para ‘conversar’. O vereador eleito Dênis Araújo, do PSDB, também foi procurado pelo prefeito.

Desesperado, Mazinho teria oferecido seu apoio para eleger o vereador Canário à presidência da Câmara. Detalhe: Canário foi o vereador que mais denunciou o prefeito durante todo seu primeiro mandato, que se encerra no próximo dia 31 de dezembro. Eles viveram quatro anos como ‘cão e gato’.

A chapa de Ghelen Diniz estaria também em conversa avançada com o vereador eleito Elvis Danny, do Democratas, eleito na chapa de Serafim. Elvis integra o ‘centrão do Yaco’, bloco formado pelo vereador Dênis Araújo (PSDB), que tem ainda os vereadores Canário e Francisco Costa, do PTB.

Até o final dessa tarde, os encontros e conversas seguiam intensos no Vale do Yaco. Ghelen Diniz nadando em águas mais ou menos tranquilas, e Serafim se debatendo em um mar agitado e cercado por tubarões.

