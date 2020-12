Uma mulher lutou com uma cobra píton para salvar seu cachorro. O caso aconteceu em Queensland, na Austrália. A dona de casa Michelle van Schouwen não pensou duas vezes antes de enfrentar o réptil para salvar o filhote de cachorro de um ataque que poderia ser mortal.

Câmeras de segurança registraram o momento em que ela lutou contra o animal e chegou a segurá-lo com as próprias mãos. Nas imagens, é possível ver o cãozinho caminhando pelo quintal da casa, quando a cobra surge da plantação do jardim e ataca o pet.

Segundos depois, Michelle surge e ataca a cobra com um rolo de papel. Sem sucesso, ela pegou a cobra e começou a girar, na tentativa de soltar o cachorro.

A tática deu certo e, pouco tempo depois, a píton se desprendeu do filhote, que foi resgatado com vida. A cobra foi jogada no jardim.