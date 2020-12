“Musa da odontologia” é condenada por posse drogas para uso pessoal e vai prestar serviços à comunidade

A 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco condenou a estudante de odontologia Yvanna Alencar, 40, por posse de drogas para consumo pessoal. A “musa fitness”, como ficou conhecida, foi denunciada e presa em agosto pelo crime de tráfico de drogas.

Porém, a Justiça decidiu desclassificar o delito por ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente na residência da mulher, que assumiu em depoimento ser usuária. A pena é de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo sobre drogas.

Na época, Yvanna foi acusada de administrar boca de fumo na região da Vila Acre, em Rio Branco, após a prisão do filho, Gabriel Alencar, 22, conhecido como “Boi”. O jovem foi detido no final de 2019.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Yvanna, em agosto, a Polícia Civil informou ter encontrado 24 trouxinhas de cocaína, alguns pendrives, uma balança de precisão e R$ 369 em espécie, possivelmente oriundos do tráfico de drogas.

