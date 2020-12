Pastor sofre parada cardíaca após ser atropelado ao tentar atravessar avenida no interior do Acre

O pastor evangélico Raimundo Nonato Brito de Lima, 41 anos, ficou ferido após ser atropelado na manhã desta segunda-feira (28), na Avenida Castelo Branco, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o pastor tentava atravessar a avenida, quando o motociclista Miguel Arcanjo Figueiredo Lima, 27 anos, trafegava no sentido bairro-centro e atropelou a vítima. Raimundo foi arremessado a alguns metros, bateu a cabeça contra o asfalto e desmaiou.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica que ao chegar no local, prestou os primeiros atendimentos e constatou que o quadro clínico do pastor era grave.

Foi necessário pedir apoio a uma ambulância de suporte avançado, que quando chegou no acidente constatou um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) de natureza grave e que Raimundo estava em Parada Cardíaca Respiratória (PCR). Foi feita uma manobra de reanimação que fez com que os batimentos cardíacos do pastor voltassem. Após os procedimentos, a vítima foi conduzida ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. O condutor da moto sofreu escoriações e foi levado ao Hospital Ary Rodrigues, no próprio município de Senador Guiomard, e após receber os atendimentos necessários, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da Cidade para prestar esclarecimentos. A motocicleta foi conduzida ao pátio do Quartel da Polícia Militar.

