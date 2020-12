Rodela, humorista do Programa do Ratinho, não resiste e morre após paradas cardíacas

Na noite desta quarta- feira, 02 de dezembro, o humorista Luiz Carlos Ribeiro, que ficou conhecido ao participar do Programa do Ratinho como o Rodela, morreu.

Segundo informações do colunista Thiago Rocha, do programa A Tarde é Sua, o humorista estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Geral de Guarulhos, na Grande São Paulo, mas não respondeu bem aos tratamentos e não resistiu ao agravamento de seu estado de saúde.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jornalista da RedeTV! revelou em primeira mão a notícia sobre o falecimento do humorista que fez história no Programa do Ratinho.

“O humorista Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como Rodela, do ‘Programa do Ratinho’, não resistiu ao tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Guarulhos, na Grande São Paulo”, escreveu ele na rede social.

Além disso, ainda segundo o colunista da atração comandada por Sonia Abrão na emissora paulista, Rodela estava com 95% dos seus pulmões comprometidos. O humorista do programa do Ratinho, inclusive, havia apresentado sinais de melhora nos últimas dias.

No entanto, no início desta noite, acabou sofrendo três paradas cardíacas e não resistiu. “Travando uma verdadeira batalha pela vida, Rodela teve 95% dos pulmões comprometidos e vinha tendo melhoras, mas agora no início da noite não resistiu a três paradas cardíacas”, escreveu Thiago Rocha sobre o humorista do Programa do Ratinho.

“Meus sentimentos aos amigos e familiares desse artista que deixará saudades com suas piadas e seu bom humor”, finalizou o jornalista em sua publicação. Confira:

Humorista estava internado com Covid

Há alguns dias, a assessoria de imprensa confirmou a internação de Rodela em estado grave. Foi noticiado que, apesar do teste ainda não ter saído, os médicos já tratavam seu caso como covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, devido ao grave estado de seus pulmões.

