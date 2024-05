Esposa comemora aniversário de Faustão após transplante: “Mais um ano”

Nesta quinta-feira (2/5), Faustão completa 74 anos e sua esposa, Luciana Cardoso, prestou uma homenagem pra lá de especial. Recentemente, o apresentador passou por um transplante de rim, logo depois de realizar o procedimento no coração. Na mensagem, ela ainda agradeceu à família dos doadores. “Mais um ano. E que ano!”, escreveu.

“Hoje é dia de comemoração! Mais um ano. E que ano! Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem, supera qualquer obstáculo”, declarou na legenda de uma publicação no Instagram, com uma sequência de fotos do casal.