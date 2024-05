Madonna estaria irritada e reclamando do calor no Rio de Janeiro

Por enquanto, ela mantém a simpatia com os funcionários do Copacabana Palace, onde está hospedada, mas ainda faz questão de privacidade. Enquanto ela está no quarto, nenhum deles entra.

Os bailarinos de Madonna, por outro lado, têm aproveitado a cidade. Entre festinhas na piscina e voltas na praia, eles estariam curtindo os dias nas terras cariocas.

Anitta confirma participação em show de Madonna no Rio de Janeiro

Prepara, que agora é a hora! Anitta confirmou presença no show de Madonna, no sábado (4), nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. A Poderosa afirmou que esse é um momento importante para o Brasil e que não deixaria de comparecer. Ela recusou o Met Gala para estar em seu país.

“Este ano a Madonna está fazendo um show no Brasil. É o final da turnê dela, em Copacabana, um evento para mais de um milhão de pessoas. Fizemos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela”, declarou, durante o Power of Women.

A cantora ainda revelou a sua reação quando recebeu o convite para o evento. “Fiquei tipo ‘eu definitivamente vou’. É histórico no meu país, é a única coisa que se fala, então para mim é muito importante estar lá neste momento”, encerrou.

Madonna fez exigência para Anitta participar de show

Após se tornar uma dúvida na apresentação de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4/5), parece que Anitta conseguiu um espacinho em sua agenda internacional lotada e vai subir no palco com a Rainha do Pop, porém, a estrela fez uma exigência para subir ao palco com a funkeira.

Segundo o Sala de TV, do Terra, Madonna quis aprovar o figurino que será usado pela cantora carioca. Segundo a fonte do portal, Madonna não quer excesso de sensualidade.

O colunista Lucas Pasin, do UOL, confirmou que a Poderosa vai participar de uma performance especial do último show da turnê de Madonna. Além dela, Pabllo Vittar também está entre as convidadas confirmadas pela Diva.

Uma outra estrela brasileira também foi convidada, de acordo com o jornalista. Trata-se de Ludmilla, mas ainda não se sabe se ela confirmou.

Governo vai distribuir água gratuita em Copacabana

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) vai distribuir água gratuitamente em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, de quinta-feira (2) a domingo (5). A ação acontece em decorrência da apresentação da cantora Madonna, com a turnê “The Celebration Tour”, marcada para sábado (4).

Milhares de turistas estão no Rio de Janeiro para assistir ao show da rainha do pop. A cantora está hospedada no icônico Copacabana Palace e fãs lotam as ruas cariocas com intuito de conseguir ver a artista, mesmo que de longe.

De quinta até sábado, das 10h às 17h, a Cedae irá disponibilizar a frota da hidratação, composta por kombi e bicicletas. As unidades possuem tecnologia para manter a água gelada. A distribuição será controlada por meio de testes periódicos e o trabalho será realizado por aguadeiros, que irão servir água em copos biodegradáveis.

No sábado, dia do show, a operação será reforçada com quatro pontos de hidratação espalhados pela orla. As estruturas ficarão próximas ao palco principal, à entrada da área VIP, ao segundo palco e entre os Postos 3 e 4.

O trabalho para abastecer as bombas de água será realizado por caminhões-pipas. A iniciativa irá atender o público até as 2h de domingo.

“Estamos recriando uma operação que foi extremamente bem-sucedida durante o Carnaval, quando distribuímos quase 400 mil litros de água em 17 blocos de rua. Nosso objetivo é oferecer hidratação e bem-estar para os fãs que vierem aproveitar o show”, disse Aguinaldo Ballon, diretor-presidente da Cedae.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de “perigo” para onda de calor que afetará o Rio de Janeiro até domingo. As temperaturas nas terras fluminenses podem ficar 5ºC acima da média para o período.

A previsão do Inmet para sábado é de muitas nuvens com temperaturas entre 21ºC e 32ºC.