Saúde e Segurança recebem Auxílio Temporário de Emergência em Saúde nesta sexta-feira

Os servidores da saúde e segurança receberão nesta sexta-feira, 11, os valores referentes ao Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS). Com valor individual de até R$ 420, o pagamento representa a valorização dos profissionais que trabalham na linha de frente do combate ao novo coronavírus. No total, 7.907 servidores receberão o ATS em suas contas nesta sexta, um investimento total no valor de mais de R$ 2,6 milhões.

O auxílio foi instituído pela Lei nº 3.631 e prorrogado por meio do decreto nº 7.363, que prevê o pagamento de R$ 420 reais para 4.695 servidores das forças de segurança pública, totalizando R$1,9 milhões. Além disso, os 3.212 servidores da saúde que já recebem insalubridade em um valor inferior aos R$ 420,00 também receberão a diferença, o que representa um investimento de mais R$ 700 mil na folha de pagamento.

O governador Gladson Cameli destacou que no último dia 13 de novembro, 3.748 servidores da área da saúde já receberam o adicional de insalubridade instituído pela Lei nº 3.627 e prorrogado pelo Decreto nº 7.207, representando o valor de R$ 2,7 milhões.

“Juntos, os pagamentos somam mais de R$ 5 milhões e, mesmo diante das circunstâncias, isso mostra o compromisso do governo do Acre. Não atrasamos salários e, com o esforço de toda a equipe, conseguimos valorizar estes servidores que têm se doado na luta contra a Covid-19”, afirmou.

