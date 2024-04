Concurso Nacional Unificado: local de prova será divulgado nesta quinta-feira

Os locais de prova do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão divulgados nesta quinta-feira (25), às 10h!

O Cartão de Confirmação, que informará o local onde cada inscrito realizará os exames, estará disponível na Área do Candidato, mesma página onde a inscrição foi realizada. Além do local, o documento informará o número de inscrição, a data, a hora e o atendimento especializado, se for o caso.

Caso haja inconsistências no cartão, é necessário solicitar a correção, já que recomenda-se a apresentação do mesmo no dia da prova.

“Todos os candidatos têm que conferir se o município que indicaram, no ato de inscrição, para participarem da prova está correto. Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa – às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso – então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, explica o coordenador-geral Alexandre Retamal.

As correções serão solicitadas para a Fundação Cesgranrio via telefone, a saber: 0800 701 2028.

Lembrando que a solicitação da alteração da cidade só pode ser feita caso haja divergência entre o local indicado no cartão e na inscrição.

“O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se eu pedi para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no meu cartão que o meu local é Campos, aí eu posso pedir para trocar, eu posso pedir para corrigir para o Rio. Agora, se eu pedi para fazer em Campos no ato da inscrição, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível”, finaliza Retamal.

Panorama do Concurso Nacional Unificado (CNU)

O Concurso Nacional Unificado conta com 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal. Veja como as oportunidades serão distribuídas:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados serão contemplados com salários entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

A prova será aplicada em 5 de maio nos seguintes horários:

Turno matutino Abertura dos portões: 7h30 Fechamento dos portões: 8h30 Início de aplicação: 9h Término de aplicação: 11h30 Término da aplicação para candidatos que necessitem de tempo adicional para realização das provas e tenham solicitado no ato da inscrição: 12 horas e 30 minutos Duração de provas: 2h30



Turno vespertino Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h Início de aplicação: 14h30 Término de aplicação: 18h Término da aplicação para candidatos que necessitem de tempo adicional para realização das provas e tenham solicitado no ato da inscrição: 19 horas. Duração de provas: 3h30



Confira, por fim, o que pode e o que não pode fazer no dia da prova do CNU:

É necessário levar o Cartão de confirmação e o documento de identidade. Não serão aceitos em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas.

Recomenda-se o uso de caneta transparente preta.

Sugere-se o uso de roupas leves e confortáveis. É proibido permanecer em sala de aula com relógio, óculos escuros, protetor auricular e qualquer tipo de chapéu.

Serão eliminados do CNU os candidatos que portarem aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas e(ou) similares, gravadores, pendrive, mp3 player e(ou) similar, fones de ouvido, chaves com alarme, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares.

Não será permitido que os candidatos levem os cadernos de provas para casa nem façam anotações do gabarito na folha de papel do cartão de inscrição.

Veja todos os detalhes sobre o certame no Guia completo do Concurso Nacional Unificado!

Resumo do CNU